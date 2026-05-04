Обійшов Усика: визначився новий лідер рейтингу P4P від The Ring

Журнал The Ring оновив рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії.

Список за 4 травня було опубліковано в Інстаграм.

Новим лідером рейтингу став абсолютний чемпіон світу в другій легшій вазі Наоя Іноуе (32–0, 27 КО), який напередодні здобув перемогу над Дзунто Накатані (32–1, 24 КО).

Також свої позиції покращив Давід Бенавідес, який в неділю в ефектному стилі здолав Гільберто Раміреса.

Рейтинг P4P від The Ring

Наоя Іноуе Олександр Усик Шакур Стівенсон Джессі Родрігес Давід Бенавідес Дмитро Бівол Дзунто Накатані Девін Хейні Оскар Колласо Емануель Наваррете

Зазначимо, що pound for pound (P4P) – це світовий рейтинг професійних боксерів поза ваговими категоріями. Він складається за принципом порівняння рівнів майстерності бійців. Також оцінюються титули, підкорені дивізіони, рівень суперників, рекорди, резюме.

Нагадаємо, що вперше Усик очолив рейтинг після першої перемоги над британцем Тайсоном Ф'юрі у травні 2024 року. Він на деякий час пропускав уперед Теренса Кроуфорда, але повернув лідерство після того, як американець завершив кар'єру.