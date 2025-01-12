Усик став боксером року за версією журналу The Ring

Українець Олександр Усик (23-0, 14 КО), який є чемпіоном світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі, визнаний найкращим боксером 2024 року за версією журналу The Ring.

Церемонія The Ring Awards 2024 відбулася у Лондоні, Велика Британія.

🏆 Oleksandr Usyk has won The Ring Male Fighter of the Year award #TheRingAwards pic.twitter.com/VVkGakum6g — Ring Magazine (@ringmagazine) January 11, 2025

Іншими номінантами були: Артур Бетербієв (росіянин з канадським паспортом), Даніель Дюбуа (Велика Британія), Джессі Родрігес (США), Юнто Накатані (Японія) та Оскар Коллазо (США).

Олександр за 2024 рік провів два поєдинки. В обох випадках його суперником був британець Тайсон Ф'юрі. Перший бій відбувся 18 травня. Усик здобув перемогу роздільним рішенням суддів та став абсолютним чемпіоном світу.

Реванш пройшов 21 грудня. Українець ще більш переконливо здобув перемогу – всі судді нарахували 116:112 на користь Олександра.

Зазначимо, що 9 раунд їхньої першої зустрічі переміг у номінації "Раунд року".