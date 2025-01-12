Майстер-клас від Усика у першому бою проти Ф'юрі визнано раундом року за версією The Ring

Дев'ятий раунд першого бою між українцем Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та британцем Тайсоном Ф'юрі (34-1-2, 24 КО) отримав перемогу в номінації "Раунд року" від журналу The Ring.

Церемонія The Ring Awards 2024 відбулася у Лондоні, Велика Британія.

🏆 Oleksandr Usyk vs Tyson Fury 1 (Round 9) has won The Ring Round of the Year award #TheRingAwards pic.twitter.com/cgd12m02fF — Ring Magazine (@ringmagazine) January 11, 2025

Нагадаємо, цей бій пройшов 18 травня. Поєдинок був рівним, але українець краще провів кінцівку і здобув перемогу роздільним рішенням суддів.

Зокрема, вирішальним став саме 9-й раунд. Олександр його провів дуже вдало, завдавши серію точних влучань, що змусило опонента втікати та опиратися на канати – рефері відрахував нокдаун.

Fury vs Usyk 1 - Round 9 🤯



Battle reignited on December 21 ⚔️#FuryUsyk2 #RiyadhSeason pic.twitter.com/hGfrks8ZP6 — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) October 9, 2024

Зазначимо, що Усик отримав і головну нагороду вечора – його визнали найкращим боксером 2024 року.