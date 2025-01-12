Майстер-клас від Усика у першому бою проти Ф'юрі визнано раундом року за версією The Ring
Усик – Ф'юрі
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Дев'ятий раунд першого бою між українцем Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та британцем Тайсоном Ф'юрі (34-1-2, 24 КО) отримав перемогу в номінації "Раунд року" від журналу The Ring.
Церемонія The Ring Awards 2024 відбулася у Лондоні, Велика Британія.
Нагадаємо, цей бій пройшов 18 травня. Поєдинок був рівним, але українець краще провів кінцівку і здобув перемогу роздільним рішенням суддів.
Зокрема, вирішальним став саме 9-й раунд. Олександр його провів дуже вдало, завдавши серію точних влучань, що змусило опонента втікати та опиратися на канати – рефері відрахував нокдаун.
Зазначимо, що Усик отримав і головну нагороду вечора – його визнали найкращим боксером 2024 року.