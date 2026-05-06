Повна нісенітниця: Хейні – про місце Усика в рейтингу P4P

Чемпіон WBO в напівсередній вазі Девін Хейні (33−0, 15 КО) відреагував на оновий рейтинг найкращих боксерів незалежно від вагової категорії за версією The Ring.

Його слова передає Ring Magazine.

Хейні вважає, що лідером списку має залишатися чемпіон WBC, WBA та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (24−0, 15 КО), який втратив лідерство після перемоги Наоя Іноуе над Дзунто Накатані

"Новий рейтинг? Ну і нісенітниця, просто повна нісенітниця. Я вважаю, що Усик все ще номер один. Подумайте про це так: минулого разу у Накатані був важкий бій проти Себастьяна Ернандеса — хлопця, якого ми навіть не знаємо", – заявив Девін.

Нагадаємо, що вперше Усик очолив рейтинг після першої перемоги над британцем Тайсоном Ф'юрі у травні 2024 року. Він на деякий час пропускав уперед Теренса Кроуфорда, але повернув лідерство після того, як американець завершив кар'єру.

Свій наступний бій українець проведе проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена, який відбудеться 23 травня в єгипетській Гізі. На кону стоятиме титул WBC, яким володіє український чемпіон.