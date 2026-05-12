Дюбуа очолив рейтинг претендентів на титул The Ring, яким володіє Усик
Новий чемпіон світу за версією WBO у надважкій вазі Даніель Дюбуа (23-3, 22 КО) вийшов на перше місце рейтингу The Ring.
Британець піднявся в списку найкращих боксерів надважкої ваги після нещодавньої перемоги над Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 КО).
Чемпіонським титулом The Ring продовжує володіти Олександр Усик. У трійці претендентів на пояс також перебувають німець Агіт Кабаєл та екс-чемпіон світу Тайсон Ф'юрі.
Натомість Фабіо Вордлі після поразки від Дюбуа перемістився у рейтингу на четверте місце.
Рейтинг The Ring у надважкій вазі
- Чемпіон – Олександр Усик
- 1. Даніель Дюбуа (23-3, 22 КО)
- 2. Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО)
- 3. Тайсон Ф'юрі (35-2-1, 24 КО)
- 4. Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 КО)
- 5. Філіп Хргович (19-1, 14 КО)
- 6. Мозес Ітаума (14-0, 12 КО)
- 7. Ефе Аджагба (21-1-1, 15 КО)
- 8. Річард Торрез-молодший (14-0, 12 КО)
- 9. Мурат Гассієв (33-2, 26 КО)
- 10. Джастіс Гуні (13-1, 7 КО)
Зазначимо, що після бою Дюбуа заявив про готовність провести реванш проти Вордлі.
Щодо Усика, то українець 23 травня проведе добровільний захист титулу WBC проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.