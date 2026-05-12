Дюбуа очолив рейтинг претендентів на титул The Ring, яким володіє Усик

Новий чемпіон світу за версією WBO у надважкій вазі Даніель Дюбуа (23-3, 22 КО) вийшов на перше місце рейтингу The Ring.

Британець піднявся в списку найкращих боксерів надважкої ваги після нещодавньої перемоги над Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 КО).

Чемпіонським титулом The Ring продовжує володіти Олександр Усик. У трійці претендентів на пояс також перебувають німець Агіт Кабаєл та екс-чемпіон світу Тайсон Ф'юрі.

Натомість Фабіо Вордлі після поразки від Дюбуа перемістився у рейтингу на четверте місце.

Рейтинг The Ring у надважкій вазі

Чемпіон – Олександр Усик

1. Даніель Дюбуа (23-3, 22 КО)

2. Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО)

3. Тайсон Ф'юрі (35-2-1, 24 КО)

4. Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 КО)

5. Філіп Хргович (19-1, 14 КО)

6. Мозес Ітаума (14-0, 12 КО)

7. Ефе Аджагба (21-1-1, 15 КО)

8. Річард Торрез-молодший (14-0, 12 КО)

9. Мурат Гассієв (33-2, 26 КО)

10. Джастіс Гуні (13-1, 7 КО)

Oleksandr Usyk will have plenty of options if he's able to get past Rico Verhoeven in Egypt 💪



Glory in Giza | May 23rd | LIVE on DAZN 🥊 pic.twitter.com/FQPoi4EtBr — Ring Magazine (@ringmagazine) May 11, 2026

Зазначимо, що після бою Дюбуа заявив про готовність провести реванш проти Вордлі.

Щодо Усика, то українець 23 травня проведе добровільний захист титулу WBC проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.