Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

"Залізний Майк" висловився про майбутній бій проти Мейвезера: Я з нетерпінням чекаю на це

Софія Кулай — 12 березня 2026, 10:06
Залізний Майк висловився про майбутній бій проти Мейвезера: Я з нетерпінням чекаю на це
Майк Тайсон
instagram.com/miketyson

Майк Тайсон (50-7, 44 КО) підтвердив інформацію про підписання контракту про двобій проти Флойда Мейвезера-молодшого (50-0, 27 КО), який відбудеться в Африці.

Про це він розповів в інтерв'ю The Ariel Helwani Show.

"Залізний Майк" не зміг чітко відповісти на те, чи не завадить його невелика травма проведенню поєдинку у заплановану дату 25 квітня 2026 року.

Протистояння Тайсон – Мейвезер, яке відбудеться у проміжній вазі, буде складатись із восьми раундів.

"Буде дуже цікаво. Я з нетерпінням чекаю на це", – заявив Тайсон.

Була інформація, що двобій у Демократичній Республіці Конго буде перенесений на іншу дату.

Раніше повідомлялось, що Флойд проведе виставковий бій проти грецького кікбоксера Майка Замбідіса в Афінах. Також на 19 вересня у Мейвезера запланований реванш з Менні Пак'яо.

Востаннє Флойд виходив у профі-ринг у серпні 2017-го, коли переміг технічним нокаутом у 10-му раунді Конора Макгрегора. "Залізний Майк" бився у листопаді 2024 року, коли поступився шоумену Джейку Полу.

Читайте також :
Їх треба було буквально "вбивати", – "Залізний Майк" порівняв свою епоху з ерою Усика
Флойд Мейвезер Майк Тайсон

Флойд Мейвезер

Ф'юрі – про бій Пак'яо – Мейвезер: Якщо ти справді настільки багатий і забезпечений, то не захочеш битися у 50 років
Бій Тайсона та Мейвезера може не відбутися в квітні – інсайдер
Європо, я вже в дорозі, щоб розважати вас, – Мейвезер заінтригував боєм проти грецького кікбоксера
Ворд – про повернення Мейвезера у ринг: Не хочу бачити, як Флойд програє хлопцю, про якого ми ніколи не чули
Мейвезер проведе виставковий бій проти грецького кікбоксера

Останні новини