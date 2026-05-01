Підготовка поєдинку Мейвезера проти Тайсона продовжено до 30 травня

Запланований виставковий бій Мейвезера з Майком Тайсоном залишається під питанням.

Про це повідомляє The Ring.

Ще 4 вересня Мейвезер оголосив, що зустрінеться з колишнім чемпіоном у важкій вазі, але дата та місце проведення не були розкриті. Промоутер заходу – компанія CSI Sports, уклала контракт на його проведення до 30 квітня.

За словами джерел, штаб Тайсона обговорював Демократичну Республіку Конго як варіант місця проведення. Термін підготовки було продовжено до 30 травня, проте проведення бою за межами США стає критично проблематичним через питання з паспортом Мейвезера, оскільки напередодні Податкова служба США повідомила боксера про свій намір анулювати цей документ. Санкції щодо паспорта пов'язані з "серйозною непогашеною заборгованістю з податків".

Читайте також : Відомий тренер розніс битву Тайсона проти Мейвезера: Бій заради грошей

Раніше повідомлялось, що Флойд проведе виставковий бій проти грецького кікбоксера Майка Замбідіса в Афінах. Також на 19 вересня у Мейвезера запланований реванш з Менні Пак'яо.

Востаннє Флойд виходив у профі-ринг у серпні 2017-го, коли переміг технічним нокаутом у 10-му раунді Конора Макгрегора. "Залізний Майк" бився у листопаді 2024 року, коли поступився шоумену Джейку Полу.