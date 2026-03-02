Мейвезер проведе виставковий бій проти грецького кікбоксера

Легендарний ексчемпіон світу Флойд Мейвезер-молодший (50-0, 27 KO) проведе виставковий поєдинок у Греції.

Про це повідомляє Ring Magazine.

48-річний американець вийде на ринг з грецьким кікбоксером Майком Замбідісом. Поєдинок відбудеться в Афінах у червні.

45-річний Замбідіс завершив виступи в кікбоксингу 10 років тому. Він має один боксерський поєдинок в кар'єрі.

У Мейвезера на 19 вересня запланований реванш з Менні Пак'яо. Флойд переконаний у своїй майбутній звитязі. Він вірить, що вдруге може здолати Пак'яо. Їх перша зустріч, яка відбулась у травні 2015-го, закінчилась успіхом американського боксера за одноголосним рішенням суддів.

Востаннє Мейвезер виходив у профі-ринг у серпні 2017-го, коли переміг технічним нокаутом у 10-му раунді Конора Макгрегора.

Також була інформація, що Флойд 25 квітня проведе виставковий бій проти 59-річного Майка Тайсона. Наразі не було офіційної інформації про підтвердження поєдинку.