Ф'юрі: Я збираюся знищити Усика

Володар титулу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) вважає, що він є кращим боксером за чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (21-0, 14 КО).

Цитує британця The Telegraph.

"Я збираюся знищити Усика. Я хочу побити дурну сосиску. Так, Олександр швидкий, талановитий, він двічі перебоксував великого надважковаговика Ентоні Джошуа, але той односторонній, і я міг би перебоксувати його із заплющеними очима. Я просто інший", - сказав Ф’юрі.

Нагадаємо, бій Усик — Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Спочатку поєдинок планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.

Також повідомлялося, що чемпіон світу Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) може стати запасним боксером у випадку, коли Олександр або Тайсон не зможуть вийти на ринг. ЕйДжей вже прилетів до Саудівської Аравії.

Зазначимо, що в Ер-Ріяді сталася сутичка між командами боксерів, в якій постраждав батько Тайсона.