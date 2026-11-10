Відомий тренер висловив побоювання щодо можливого бою Усика проти Бенавідеса

Британський тренер Дейв Колдвелл відзначив потенційний бій Олександра Усика (25-0, 16 КО) проти Девіда Бенавідеса (32-0, 25 КО), зазначивши, що на українського боксера чекає непростий екзамен.

Його цитує Boxing News.

"Зараз Усику 39 років, але він і досі хоче випробовувати себе та вийти в ринг проти Бенавідеса, якого можна назвати найгіршим кошмаром будь-якого вікового бійця. Це надзвичайно складне завдання, і воно заслуговує на велику повагу до Усика, адже він хоче одразу зустрітися з найсильнішим суперником і перевірити свої можливості", – заявив наставник.

Він зізнався, що найбільше його турбує те, чи зможе непереможений українець скинути вагу та при цьому зберегти свої кондиції.

"Я вважаю, що він трохи божевільний, трохи навіжений. Після переходу в надважку вагу Олександр набрав чимало м'язової маси та став масивнішим. Тому найбільше мене турбує, чи зможе він скинути вагу й водночас зберегти свої кондиції: швидкість реакції, різкість, силу та достатній запас енергії", – додав Колдвелл.

Цікаво, що заради цього протистояння українець готовий опуститися у вазі. Сам американський боксер вже відреагував на таке бажання Олександра.

Водночас Бенавідес 5 грудня проведе поєдинок проти чемпіона WBC Міхала Чесляка, а потім хоче побитися проти Джея Опетаї. Після цього готовий вийти у ринг проти Усика.

Очікується, що Олександр може побитись за вакантний пояс IBF. Після цього буде відкритий шлях для бою за звання абсолюта у 2027 році. Саме такий план озвучив напередодні менеджер українського бійця Сергій Лапін.

Раніше боксерський експерт та відомий ведучий Саймон Джордан припустив, що можлива перемога Усика над Бенавідесом може стати найбільшим досягненням у кар'єрі українського боксера.