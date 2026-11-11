Зможемо організувати бій у вересні: Бенавідес – про протистояння з Усиком
Володар поясів WBA та WBO у крузервейті Давід Бенавідес (32-0, 25 КО) поділився думками щодо можливості провести поєдинок з Олександром Усиком (25-0, 16 КО).
Свій план він озвучив в інтерв'ю Крісу Менніксу.
"Нехай Усик займається своїми справами. Казали, що він битиметься за титул IBF. Але перш ніж дійти до Олександра... Знаєте, я людина слова. Я хочу провести бій із Джеєм Опетаєю, який є чудовим бійцем. Він сам викликав мене на поєдинок. І, як я вже казав вам, хлопці, я ні від кого не тікаю.
Я дав йому своє слово, що ми зустрінемося в ринзі на Сінко де Майо. Я хочу битися з ним саме в цей день, а тим часом нехай Усик здобуде титул IBF. А вже після того, як я переможу Опетаю, ми зможемо організувати бій у вересні", – сказав Бенавідес.
Зазначимо, що "Бандера Роха" 5 грудня проведе об'єднавчий поєдинок проти чемпіона WBC Міхала Чесляка. Пояс IBF наразі залишається вакантним.
Напередодні українець підтвердив бажання змінити вагову категорію. Востаннє Усик змагався у крузервейті у 2018 році.
Тоді він виграв спочатку Кубок Мухаммеда Алі, здолавши Мурата Гассієва, а згодом захистив усі титули у протистоянні з Тоні Белью.
Очікується, що Олександр може побитись саме за пояс IBF після повернення у рідний дивізіон. Після цього буде відкритий шлях для потенційного бою з "Бандерою Рохою" за звання абсолютного чемпіона світу – такий план озвучив раніше менеджер українця Сергій Лапін.