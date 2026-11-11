Зможемо організувати бій у вересні: Бенавідес – про протистояння з Усиком

Володар поясів WBA та WBO у крузервейті Давід Бенавідес (32-0, 25 КО) поділився думками щодо можливості провести поєдинок з Олександром Усиком (25-0, 16 КО).

Свій план він озвучив в інтерв'ю Крісу Менніксу.

"Нехай Усик займається своїми справами. Казали, що він битиметься за титул IBF. Але перш ніж дійти до Олександра... Знаєте, я людина слова. Я хочу провести бій із Джеєм Опетаєю, який є чудовим бійцем. Він сам викликав мене на поєдинок. І, як я вже казав вам, хлопці, я ні від кого не тікаю.

Я дав йому своє слово, що ми зустрінемося в ринзі на Сінко де Майо. Я хочу битися з ним саме в цей день, а тим часом нехай Усик здобуде титул IBF. А вже після того, як я переможу Опетаю, ми зможемо організувати бій у вересні", – сказав Бенавідес.