Чемпіон світу назвав єдиного боксера, який завдав би поразки Усику

Чемпіон світу за версією WBO у першій напівсередній вазі Шакур Стівенсон (25-0, 11 КО) розповів, хто, на його думку, міг би перемогти Олександра Усика (25-0, 16 КО).

Його цитує Boxeo Mundial.

Американський боксер зробив ставку на "Залізного Майка".

"Єдиний, хто міг перемогти Олександра Усика – це Майк Тайсон у своїй найкращій формі. Він би виграв без жодних сумнівів", – заявив Стівенсон.

Цікаво, що раніше Тайсон назвав Усика "єдиною людиною, яка повністю заслужила право називатися сучасним обличчям боксу", а також порівняв свою епоху боксу з ерою Олександра.

Навесні 2026-го британський супертяж Тайсон Ф'юрі назвав переможця гіпотетичного бою Усик – Тайсон у їхній найкращій формі.

Нагадаємо, що у крайньому бою Усик переміг технічним нокаутом в 11 раунді нідерландського кікбоксера Ріко Верховена, тоді як легендарний "Залізний Майк" у листопаді 2025-го прогнозовано програв Джейку Полу.