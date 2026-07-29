Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Бокс

Чемпіон світу назвав єдиного боксера, який завдав би поразки Усику

Софія Кулай — 29 липня 2026, 08:48
Чемпіон світу назвав єдиного боксера, який завдав би поразки Усику
Олександр Усик
Денис Дідківський

Чемпіон світу за версією WBO у першій напівсередній вазі Шакур Стівенсон (25-0, 11 КО) розповів, хто, на його думку, міг би перемогти Олександра Усика (25-0, 16 КО).

Його цитує Boxeo Mundial.

Американський боксер зробив ставку на "Залізного Майка".

"Єдиний, хто міг перемогти Олександра Усика – це Майк Тайсон у своїй найкращій формі. Він би виграв без жодних сумнівів", – заявив Стівенсон.

Цікаво, що раніше Тайсон назвав Усика "єдиною людиною, яка повністю заслужила право називатися сучасним обличчям боксу", а також порівняв свою епоху боксу з ерою Олександра.

Навесні 2026-го британський супертяж Тайсон Ф'юрі назвав переможця гіпотетичного бою Усик – Тайсон у їхній найкращій формі.

Нагадаємо, що у крайньому бою Усик переміг технічним нокаутом в 11 раунді нідерландського кікбоксера Ріко Верховена, тоді як легендарний "Залізний Майк" у листопаді 2025-го прогнозовано програв Джейку Полу.

Читайте також :
Усик зізнався, чи можливий його бій проти ексчемпіона UFC
Шакур Стівенсон Олександр Усик Майк Тайсон

Олександр Усик

Усик зізнався, чи можливий його бій проти ексчемпіона UFC
Сьогоднішній Ей Джей кращий, ніж тоді, коли бився зі мною: Усик – про прогрес Джошуа
Особливі стосунки: легендарний тренер оцінив дружбу Усика та Джошуа
Голову теж треба було освятити: Брієдіс згадав ритуал Усика та Джошуа, аналізуючи останній бій британця
Він уже знає про це: Чісора готовий розпочати бійку з Усиком після поїздки до Москви

Останні новини