Він уже знає про це: Чісора готовий розпочати бійку з Усиком після поїздки до Москви

Британський супертяж Дерек Чісора (36-14, 23 КО) розповів про свої відносини з Олександром Усиком (25-0, 16 КО) після поїздки до Росії.

Його слова передає Seconds Out.

Тоді ветеран різко висловився про українця, назвавши його сволотою, хоча боксери тривалий час товаришували. Він зізнався, чи спілкувались вони після того.

"Н***й цього хлопця. Коли я його побачу, то поясню йому, що до чого. Я готовий розпочати бійку з Усиком, щойно побачу його. Він уже знає про це. Я йому вже сказав", – заявив Чісора.

Зазначимо, що Дерек напередодні в Москві відвідав вечір боксу. Після цього він сказав, що росіяни живуть краще, ніж будь-хто інший у Європі.

Нагадаємо, що востаннє британець виходив на ринг на початку квітня. Тоді він рішенням суддів програв Деонтею Вайлдеру.