Тайсон: Усик – нове обличчя боксу

Легендарний Майк Тайсон (50-7, 44 КО) вважає, що одна людина повністю заслужила право називатися сучасним обличчям боксу – це чемпіон WBC, WBA та IBF в надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО).

Про це американський боксер розповів в інтерв'ю FightHype.

Тайсон визнав, що Теренс Кроуфорд був його вибором на роль обличчя боксу, але після того, як американець завершив кар'єру, тепер на це визнання заслуговує Олександр Усик.

"Чемпіон у надважкій вазі завжди є обличчям боксу. Усик – це людина, Усик – чорт забирай, справжній чоловік. Це майже біблійна історія: його країна переживає війну, а він – чемпіон світу у надважкій вазі. Хіба це не неймовірно – чемпіон світу у надважкій вазі, і водночас він перебуває в самому розпалі кризи (в себе в країні – прим.)", – сказав він.

Тайсон також поділився своїми думками щодо того, як, на його думку, міг би скластися поєдинок з Усиком.

"Це було б досить цікаво. Мені б сподобався цей бій", – розповів Тайсон.

Нагадаємо, Усик свій наступний бій проведе проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена, який відбудеться 23 травня у Гізі, Єгипет. На кону стоятиме чемпіонський пояс WBC.

Це буде 25-й бій для українця, наразі він має ідеальний рекорд з 24 перемог, з яких 15 – нокаутом.