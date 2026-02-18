Легендарний Пак'яо проведе бій проти боксера, на якого Зеленський наклав санкції

Легенда боксу Менні Пак'яо (62-3-8, 39 КО) 18 квітня проведе 10-раундовий бій проти росіянина Руслана Проводнікова (25-5, 18 КО).

Про це пише The Ring. Деталі додає ESPN.

Подія відбудеться на арені "Thomas and Mack Center" у Лас-Вегасі.

"Підтримка моєї країни та вболівальників з усього світу продовжує надихати мене. Повернення до Лас-Вегаса так багато значить для мене, і я радий працювати з командою, яка зосереджена на створенні вражень світового класу для вболівальників. Я повертаюся, щоб подарувати їм чудовий бій – і я готовий", – сказав "Пекмен".

47-річний Пак'яо востаннє бився у липні минулого року проти чемпіона WBC у напівсередній вазі Маріо Барріоса. Судді присудили нічию.

Росіянин, який завершив кар'єру в 2021 році, не виходив на професійний ринг із 2016 року. "Сибірський Роккі" був чемпіоном світу за версією WBO.

У 2022 році Руслан заявляв, що готовий піти на війну проти України. У квітні 2025-го президент України Володимир Зеленський запровадив особисті санкції проти Проводнікова.

Зазначимо, що останні місяці ходили чутки, що Пак'яо шукає зіркового ветерана боксу для поєдинку. Була інформація, що філіппінець хоче провести реванш проти Флойда Мейвезера. Також серед потенційних опонентів фігурував Василь Ломаченко.