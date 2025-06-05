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Він бігав усі 12 раундів: Пак'яо пригадав бій проти Мейвезера

Руслан Травкін — 5 червня 2025, 10:39
Він бігав усі 12 раундів: Пак'яо пригадав бій проти Мейвезера
Менні Пак'яо
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Легенда боксу Менні Пакьяо (62-8-2, 39 КО) пригадав свій бій проти Флойда Мейвезера (50-0, 27 КО). Він зазначив, що суперник весь бій тікав від нього.

Про це філіппінець сказав у коментарі для FigthHubTV.

"Він не бився. Він бігав усі 12 раундів. Як і завжди. Ось так і перемагав.

Мені, якщо чесно, навіть шкода, що фани дивилися на його нудні бої. Адже це не те, чого вони чекають від нас, від бійців. Я уявляю себе на місці фаната боксу і чесно зізнаюся, що хочу бачити в рингу бійку та екшн, а не показ мод", – сказав Менні.

Бій між ними відбувся у травні 2015 року. Флойд переміг одноголосним рішенням суддів.

Наступний бій Менні Пак'яо проведе проти Маріо Барріоса. Поєдинок відбудеться 19 липня на арені "MGM Grand" у Лас-Вегасі, США.

Востаннє Пак'яо бився у серпні 2021 року – тоді філіппінець програв Йорденісу Угасу одноголосним рішенням суддів.

29-річний Барріос у листопаді 2024-го провів бій з Абелем Рамосом, який завершився внічию. На професійному рингу Маріо програвав Джервонті Девісу та Кіту Турману.

Раніше голова WBC Маурісіо Сулейман пояснив своє рішення санкціювати бій між Пак'яо та Барріоса.

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