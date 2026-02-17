Українська правда
Відомий інсайдер назвав точну дату бою Тайсон – Мейвезер

Денис Іваненко — 17 лютого 2026, 08:15
Майк Тайсон
Getty Images

Журналіст Майк Коппінджер поділився інсайдом щодо бою легендарних Майка Тайсона та Флойда Мейвезера.

Подробиці він повідомив у програмі InsideRingShow.

Відомий інсайдер назвав дату та місце проведення бою між колишнім абсолютом та ексчемпіоном світу у п'яти вагових категоріях.

За його інформацією, виставковий поєдинок між двома американцями попередньо заплановано на 25 квітня. Він має відбутися в Конго.

Зазначимо, що напередодні "Залізний Майк" підтвердив майбутнє протистояння. Востаннє він виходив на ринг у листопаді 2024 року, коли поступився шоумену Джейку Полу.

Мейвезер завершив кар'єру непереможеним у 2017 році з рекордом 50:0. Після цього він взяв участь вже у восьми виставкових боях.

