У команді Пак'яо назвали дедлайн фінального узгодження реваншу проти Мейвезера

Джас Матур, генеральний директор компанії Manny Pacquiao Promotions, назвав дедлайн ухвалення фінального рішення щодо протистояння Менні Пак'яо проти Флойда Мейвезера-молодшого.

Його цитує The Ring.

Представник філіппінського боксера запевнив, що сторони рухаються уперед, аби остаточно вдарити по руках, адже у них є чинний контракт, та почати готуватись до легендарного двобою.

14 квітня – останній день, коли командам боксерів потрібно домовитись про очну дуель.

Матур наголосив, що бій Пак'яо – Мейвезер буде грошовим поєдинком.

"Поки навколо нього є розумні люди, здатні оцінити масштаб цієї можливості, вони зможуть заробити йому купу грошей – більше, ніж він заробив за останні 5 років", – заявив гендиректор промоутерської компанії Пак'яо.

Повідомлялося, що Пак'яо – Мейвезер-молодший запланований на 19 вересня у Лас-Вегасі. Подію має прийняти відома локація під назвою "Сфера", а транслюватиме вечір боксу має стрімінгова платформа Netflix.

Перший бій між легендарними боксерами відбувся у травні 2015 року. Флойд переміг одноголосним рішенням суддів.

Раніше американський боєць розповідав, що майбутній реванш не матиме статусу офіційного поєдинку. Водночас Менні відреагував на можливе зірвання поєдинку.