Пригадав Усика: американський тренер розповів, чи зможе Ф'юрі повернути собі титул чемпіона світу

Американський тренер Малік Скотт висловив свою думку з приводу того, чи зможе Тайсон Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) знову стати чемпіоном світу.

Його цитує Action Network.

Наставник переконаний, що чим старшим стає Тайсон, тим гірший вигляд він матиме. Особливо враховуючи те, що він не є надто активним бійцем.

Скотт припустив, що "Циганський король" навіть із третьої спроби не зможе перемогти Олександра Усика, якому програв двічі у 2024 році. Відзначимо, що саме після цих двох фіаско поспіль британець вчергове пішов на пенсію.

"Але Тайсон особливий. Ми бачили, як він кілька разів витягував кролика з капелюха. Тут ніколи не вгадаєш. Він може вийти і зрештою зупинити цього хлопця за три або чотири раунди. І чи означає це, що якщо він зробить це, то Джон Ф'юрі не правий? Ні, це просто означає, що Джон Ф'юрі, можливо, і правий, просто він не був правий щодо цього конкретного бою. Це може статися в наступному поєдинку, тому ніколи не знаєш, напевно. Побачимо", – сказав Скотт.

Нагадаємо, що батько Тайсона несподівано змінив риторику та сказав, що його син ніколи не зможе здолати Усика. Також він вважає, що трилогія з Деонтеєм Вайлдером знищила "Циганського короля".

Водночас ветеран боксу Дерек Чісора анонсував британську битву Ф'юрі проти Ентоні Джошуа, яка, за його словами, відбудеться у 2026 році.

Однак спершу Тайсону слід здолати росіянина, який виступає за Канаду, Арсланбека Махмудова. Протистояння заплановане на 11 квітня цього року на "Тоттенгем Хотспур Стедіум" в Лондоні.