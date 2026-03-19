Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Маячня, він його не переможе: батько Ф'юрі – про ймовірний 3-й поєдинок Тайсона з Усиком

Олексій Мурзак — 19 березня 2026, 18:50
Getty Images

Джон Ф'юрі, батько колишнього чемпіона у гевівейті Тайсона Ф'юрі, не вірить у перемогу свого сина у ймовірному третьому поєдинку проти володаря титулів WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика.

Його слова наводить Boxingnews 24.

"Тайсону 38 років, він уже півтора роки поза рингом, а деякі люди вкладають йому в голову всяку маячню. Усик стає сильнішим, а Тайсон – слабшим. Він ніколи не зможе його перемогти.

Але у нього таке велике его, що він не зупиниться. І люди, які його оточують, готові кинути Ф'юрі в цей бій", – сказав Джон Ф'юрі.

Як відомо, британець свій наступний поєдинок проведе проти росіянина, який виступає за Канаду, Арсланбека Махмудова. Зустріч відбудеться на арені футбольного клубу Тоттенгем у Лондоні.

Це буде перший бій для Ф'юрі з 2024-го, коли він двічі за рік програв Олександру Усику. Після чого британець оголосив про чергове закінчення своєї кар'єри. Натомість Махмудов у жовтні 2025-го здолав Девіда Аллена.

Напередодні "Циганський король" порівнював силу свого наступного опонента із Вордлі та Дюбуа.

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі

Олександр Усик

Колишній абсолют розповів, чи зміг би Усик досягнути успіху в його епоху
Провідний аналітик звинуватив Усика в ухиленні від поєдинків проти непереможених боксерів
Джошуа провів тренування у залі Усика, зробивши фото з Олександром на тлі українського прапору
У команді Усика розповіли про титули українця, які не стоять на кону бою проти Верховена: Рішення буде прийнято найближчим часом
Це трохи божевільно, – Ітаума розповів, що йому не подобається у бою Усика проти Верховена

Останні новини