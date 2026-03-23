Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Дайте мені прибрати Махмудова: Ф'юрі – про потенційний бій з Джошуа

Олексій Мурзак — 23 березня 2026, 19:47
Дайте мені прибрати Махмудова: Ф'юрі – про потенційний бій з Джошуа
Тайсон Ф'юрі
Getty Images

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) висловися щодо можливого проведення поєдинку проти ексчемпіона світу в гевівейті Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО), наголосивши, що спочатку йому треба "прибрати" росіянина Арсланбека Махмудова.

Його слова наводить Fight News.

"Звичайно, якщо цей бій можна організувати, то зробимо це. Дозвольте мені прибрати Махмудова зі шляху, і ми справі. Я залишаюся тим самим. Кожен може отримати бій зі мною.

Здорово бачити, що Джошуа повернувся до тренувального табору. Звичайно, нещодавно у нього були важкі часи і таке інше. Тож давайте надамо йому свободу. Він може зробити все, що забажає", – зазначив Ф'юрі.

Нагадаємо, що бій Ф'юрі – Махмудов відбудеться 11 квітня на "Тоттенгем Хотспур Стедіум" в Лондоні. Очікується, що після цього британець буде битись з Ентоні Джошуа або переможцем поєдинку Вордлі – Дюбуа.

Раніше "Циганський король" висловився про російського опонента. Він віддав йому належне, порівнявши того зі своїми зірковими земляками.

Ентоні Джошуа Тайсон Ф'юрі

Ентоні Джошуа

Останні новини