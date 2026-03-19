Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Батько Ф'юрі: Бої з Вайлдером добили Тайсона

Олександр Булава — 19 березня 2026, 23:30
Джон Ф'юрі
Getty Images

Джон Ф'юрі, батько ексчемпіона світу в надважкій вазі Тайсона Ф'юрі (34-2-1, 24 КО), вважає, що трилогія з Деонтеєм Вайлдером (44-4-1, 43 КО) знищила його сина.

Його слова наводить Boxingnews 24.

"Мої стосунки з Тайсоном зруйновані. Бокс повністю їх зруйнував… Я вважаю, що його найкращі часи вже минули. Я людина, яка не приховує своїх думок – кажу те, що бачу. Я люблю його, але занадто багато людей поплескують його по спині й розповідають йому неправду, виставляючи його непереможним. Він не є таким і вже давно ним не є.

Тайсон закінчився після боїв з Деонтеєм Вайлдером, вони його добили. Вайлдер повністю його знищив. У нього вже немає сил у ногах. Він багато чого відібрав у Тайсона. Махмудов – це проблема для Тайсона. Я перший, хто це каже", – зазначив він.

Джон Ф'юрі вважає, що його син не зможе вийти на попередній рівень.

"Послухайте, я розумію, що зараз Тайсон випробовує себе. Але я можу вам сказати, що його ноги вже не ті. Я розумію, що єдиний спосіб, у який він у це повірить і це побачить, — це коли пролунає перший гонг", – розповів Джон Ф'юрі.

Перший бій Ф'юрі за понад 15 місяців відбудеться 11 квітня. Його проведуть на стадіоні футбольного клубу Тоттенгем у Лондоні.

Напередодні "Циганський король" порівнював силу свого наступного опонента із Вордлі та Дюбуа.

Маячня, він його не переможе: батько Ф'юрі – про ймовірний 3-й поєдинок Тайсона з Усиком
Не вірить у можливу трилогію з Дюбуа і засмучений відсутністю Вайлдера: Гриців оцінив список бажаних боїв Усика
Верховен – про спаринги з Ф'юрі: Він "закрив" мені обидва ока
Абсолютно нічого не підписано: Гірн – про бій Джошуа з Ф'юрі
Не в захваті від вибору: авторитетний коментатор оцінив бажані бої Усика

Останні новини