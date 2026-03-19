Батько Ф'юрі: Бої з Вайлдером добили Тайсона

Джон Ф'юрі, батько ексчемпіона світу в надважкій вазі Тайсона Ф'юрі (34-2-1, 24 КО), вважає, що трилогія з Деонтеєм Вайлдером (44-4-1, 43 КО) знищила його сина.

"Мої стосунки з Тайсоном зруйновані. Бокс повністю їх зруйнував… Я вважаю, що його найкращі часи вже минули. Я людина, яка не приховує своїх думок – кажу те, що бачу. Я люблю його, але занадто багато людей поплескують його по спині й розповідають йому неправду, виставляючи його непереможним. Він не є таким і вже давно ним не є.

Тайсон закінчився після боїв з Деонтеєм Вайлдером, вони його добили. Вайлдер повністю його знищив. У нього вже немає сил у ногах. Він багато чого відібрав у Тайсона. Махмудов – це проблема для Тайсона. Я перший, хто це каже", – зазначив він.