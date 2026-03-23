Ми побачимо цей бій цього року: Чісора анонсував битву Джошуа – Ф'юрі

Ветеран гевівейту Дерек Чісора (36-13, 23 КО) очікує бій між Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) та Тайсоном Ф'юрі (34-2-1, 24 КО) вже цього року.

Про це 42-річний боксер заявив в інтерв'ю iFL TV.

За словами Чісори, обидва суперники вже готуються до одного з найочікуваніших боїв року.

"Люди мають розуміти, що для того, аби бій відбувся, не обов'язково мати підписаний контракт. Якщо двоє бійців хочуть битися один з одним, вони зроблять це. Ентоні зараз відновлюється, і коли він буде готовий, вони поб'ються. Не потрібно, щоб Едді Хірн говорив вам про це. Ей Джей сам собі бос. Він поважає Едді та Matchroom, але він сам скаже їм: "Я готовий, організуйте це", і Едді все зробить. Ми побачимо цей бій цього року", – сказав Чісора.

Нагадаємо, що Тайсон Ф'юрі на початку року оголосив про відновлення кар'єри. У першому поєдинку "Циганський король" зустрінеться з росіянином Арсланбеком Махмудовим (21-2, 19 KO). Цей бій запланований на 11 квітня.

Щодо Джошуа, то через смертельне ДТП в Нігерії, яке забрало життя двох друзів та тренерів Ей Джея, він зробив паузу в тренувальному процесі.

Нещодавно на запрошення Олександра Усика Ентоні відвідав Україну. Колишні суперники наразі проводять спільний тренувальний табір в Іспанії.