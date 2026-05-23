Канело назвав переможця бою Усик – Верховен

Колишній абсолют у другій середній вазі Сауль Альварес (63-3-2, 39 KO) висловився про бій між Олександром Усиком (24-0, 15 КО) і нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.

Його слова передає DAZN Boxing.

Мексиканський боксер заявив, що дуже добре ставиться до українського чемпіона. Він не сумнівається в його перемозі, зробивши точний прогноз.

"Я дуже люблю Усика. Думаю, він один із найвидатніших. І він хороша людина. Я завжди насолоджуюся часом, коли маю можливість побачитися з ним. Я не часто буваю на різних заходах, але коли бачу його – це справді гарний час. Я захоплююся Олександром. Він дуже дисциплінований. І я радий, що знаю його. Мій прогноз на бій Олександра проти Ріко? О, Усик точно переможе. Він виграє нокаутом. Можливо, у четвертому чи п'ятому раунді", – сказав Альварес.

Зазначимо, що бій Усик – Верховен відбудеться 23 травня у Єгипті біля підніжжя стародавніх пірамід на плато Гіза. На кону стоятиме чемпіонський титул WBC.

Напередодні прогноз на це протистояння зробив Теренс Кроуфорд, який у своєму останньому бою в кар'єрі здолав саме Сауля Альвареса. Він також переконаний у перемозі українського боксера.