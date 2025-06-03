Чемпіонська арифметика: скільки Володимир Кличко заробив за свою боксерську кар’єру

Володимир Кличко все ще випереджає Олександра Усика за сумарним показником гонорарів у професійному боксі, але вже в наступному бою Усик може це виправити

Професіональна боксерська кар’єра Володимира Кличка тривала понад 20 років – з листопада 1996 по квітень 2017 року.

За цей час українець не тільки побив купу рекордів у 140-річній історії гевівейту, але й заробив 9-значну суму в американських доларах. Кличко-молодший багато років очолював список найоплачуваніших спортсменів в історії нашої країни.

"Чемпіон" спробував порахувати гонорари Володимира під час спортивної кар’єри. Сумарний дохід українця вас точно вразить.

Universum Boxing Promotion: 9 мільйонів за 8 років

Професійну боксерську кар’єру Володимира варто розбити на два етапи. Перший тривав з 1996 по 2004 рік, коли українець виступав за німецьку компанію UBP – Universum Boxing Promotion з офісом в Гамбурзі. Компанія досягла піка своєї популярності якраз з приходом Віталія та Володимира Кличків. Українці стали найпопулярнішими боксерами в Німеччині. Трансляції їхніх боїв на місцевому телебаченні почали збирати багатомільйонні аудиторії, що допомогло компанії підписати рекордні телеконтракти.

Віталій Кличко став чемпіоном світу за версією WBO в червні 1999 року в Лондоні, а Володимир Кличко – у жовтні 2000 року в німецькому Кельні. У 2002 році Universum підписав новий контракт з німецьким ZDF і почав отримувати 15-20 мільйонів євро за телеправа за 15 боксерських шоу, які організовував щорічно. На початку 2003 року Universum підписав контракт з американським телеканалом HBO, спортивна редакція якого бачила Володимира Кличка наступним домінантним чемпіоном у важкій вазі.

Володимир і Віталій Клички

Гонорари українця за чемпіонські бої в той час вже вимірювалися сотнями тисяч доларів або євро.

Не без нюансів.

З більшості своїх боксерів Universum брав 35 відсотків комісії з гонорарів. За промоушен. Також голову компанії Клауса-Петера Коля звинувачували в тому, що він занадто обережно веде українців, роками виписуючи їм "мішкову дієту" – слабких суперників, завдяки чому шлях до чемпіонства у Володимира розтягнувся на довгих 4 роки. Тож, коли у 2004-му у братів Кличків закінчився контракт з німецькою компанією, вони створили власні – K2 Promotions зі штаб-квартирою в Лос-Анджелесі та Klitschko Management Group (KMG) з офісом в Гамбурзі й далі вирішили йти до успіху без Коля. Ображений Клаус-Петер подав до суду на українців. На його думку, Віталій з Володимиром не мали права розривати контракт. Судові позови тривали протягом 5 років і були виграні українцями. Лишившись без своїх головних зірок, Universum Boxing Promotion почав своє падіння, доки у 2013 році не збанкрутував.

За нашими оцінками, співпраця з Universum принесла Володимиру Кличку приблизно 9 мільйонів євро. Ця сума враховує рекламні контракти. За 8 років (1996-2004) Володимир провів близько 40 боїв, встиг стати чемпіоном світу WBO та втратити титул.

K2 Promotions: 9 мільйонів за 1 бій

Після того, як Володимир та Віталій Клички заснували K2 Promotion та KMG, їхні справи пішли вгору. Хоча вистачало і викликів. У квітні 2004 року Віталій виграв технічним нокаутом у Корі Сандерса і став чемпіоном світу WBC. Але за рік через травму був вимушений зробити 46-місячну паузу в професійному боксі. Володимиру в цей час доводилося працювати за себе і за брата. Він потроху оговтався після важкої поразки від Ламона Брюстера навесні 2004-го і через два роки знов став чемпіоном світу за версією IBF. А в лютому 2008 року в Нью-Йорку провів об’єднувальний бій з Султаном Ібрагімовим. Володимир виступав вже не тільки як боксер, але й як промоутер. Українець виграв бій у росіянина за очками, приєднав до своїх чемпіонських трофеїв пояс WBO, а його компанія K2 Promotions отримала дохід за шоу близько 9 мільйонів доларів.

Автор цих рядків працював на бою Кличко – Ібрагімов у Нью-Йорку у 2008 році. Після мегабою менеджер Ібрагімова Борис Грінберг розкрив мені джерела надходжень з цього івенту.

"Це був перший об’єднувальний бій у важкій вазі за 9 років, тому американський телеканал HBO придбав права на трансляцію шоу за 7, 2 мільйони доларів, – розповідав мені Борис Грінберг. – Ця сума була поділена навпіл між нашими командами. Також було продано 15 тисяч квитків на Медісон Сквер Гарден. Поступили надходження від реклами – за 500 тисяч доларів продали брендинг на настилі рингу. Також компанія українця вже самостійно реалізовувала телеправа на Німеччину та Україну і зароблені кошти акумулювала в себе".

Паралельно цей бій викликав питання щодо реалістичності реалізації стратегічної мети братів "підкорити американський ринг". Обережний стиль українця не дуже подобався місцевій публіці й свій наступний бій в США Кличко-молодший провів тільки через 7 років. Фактично, з цього моменту Володимир повернувся до Німеччини, де мав статус суперзірки. На жаль, за океаном історія інша. Американська публіка поважала Кличка за досягнення і рекорди в гевівейті, проте популярності рівня німецької досягти й близько не вдалося.

Володимир Кличко

KMG: від 5 до 8 мільйонів за бій

Протягом 2007-2017 років мені довелося працювати на 17 чемпіонських боях Володимира Кличка, і це була більша частина його домінантної епохи.

14 поєдинків українець провів у Німеччині. У середньому дохід з кожного чемпіонського бою складав 5-8 мільйонів євро. У першу чергу, його генерував контракт з RTL, який здійснює мовлення на Німеччину, Австрію, Швейцарію та Люксембург. RTL сплачував за телеправа кожного шоу близько 3 мільйонів євро. Другим джерелом доходів був продаж квитків на шоу. Третім – рекламні контракти, значна частина яких була пов’язана з брендуванням рингу під час боїв.

При цьому у кожного заходу була чимала витратна частина – гонорари супернику, оренда арени, тренувальний табір. Гонорар суперника іноді міг складати до 1,5 мільйона доларів, як було у випадку з болгарином Кубратом Пулевим у Гамбурзі в листопаді 2014 року. Також вагомий гонорар – 1 050 000 доларів – було сплачено американцю Тоні Томпсону за бій в липні 2012 року у швейцарському Берні.

Кличко та британці: 42 мільйони за 3 бої

Зазначимо, що у Володимира було три чемпіонських бої з британцями, де він заробив значно більше, ніж 5-8 мільйонів євро.

Перший з них – уніфікація проти Девіда Хея в липні 2011 року на 51-тисячному футбольному стадіоні в Гамбурзі. На кону стояли відразу три чемпіонські титули – IBF, WBA і WBO. Цей бій у Великій Британії можна було придбати тільки у форматі PPV - pay-per-view (сплачуй та дивись). Це значно підвищило дохідність шоу. Також більше, ніж зазвичай, було виручено з продажу квитків, адже ціна на них доходила до 1500 євро в рингсайді, що було рекордним показником для боїв Володимира у Німеччині. Завдяки цьому доходи з івенту склали близько 12,5 мільйонів євро.

Трохи не дотягнув до цього показника бій Кличко – Тайсон Ф’юрі, який відбувся 28 листопада 2015 року на 54-тисячній футбольній арені в Дюссельдорфі. Знов таки, завдяки платній трансляції на Туманному Альбіоні збори з цього шоу склали близько 10 мільйонів євро.

Нарешті, усі рекорди побив мегафайт 41-річного Володимира у квітні 2017 року на переповненому 90-тисячному Вемблі. Суперником був чинний чемпіон світу 27-річний Ентоні Джошуа. Українець дав конкурентний та дуже видовищний бій. Тільки у Великій Британії поєдинок зібрав 1, 631 мільйона покупок PPV, чим на той час встановив рекорд внутрішнього ринку. Оборот ставок тоді склав 100 мільйонів фунтів стерлінгів (з них 20 мільйонів на Туманному Альбіоні).

Володимир Кличко після поразки від Ентоні Джошуа Getty Images

Протягом 3 місяців після цього боксерский світ чекав на рішення Володимира – чи активує він пункт про матч-реванш, який було прописано в контракті. Але на початку серпня 2017 року українець заявив, що закінчує свою більш ніж 20-річну професійну боксерську кар’єру.

Москва: побиття Повєткіна за 17,4 мільйона

За дужки винесемо поєдинок у Москві в жовтні 2013 року, за який Володимир заробив 17,4 мільйона доларів. Це було значно більше ринкової вартості, приблизно, втричі. Російські організатори прогнозовано зазнали збитків з цього івенту (сумарно понад 10 мільйонів доларів), а українець показово декласував місцевого боксера Повєткіна. У боксерській тусовці ж лунала версія, що росіяни бажали підмінити аналізи Кличка після бою – щоб там знайшли допінг. Спочатку забір проб повинно було робити місцеве національне антидопінгове агентство РУСАДА, яке незабаром повністю дискредитувало себе на Олімпійських іграх в Сочі-2014, коли підмінювало російським олімпійцям аналізи допінг-проб, приховуючи таким чином їхні позитивні допінг-тести.

Володимир Кличко Getty Images

Але команда Володимира поставила ультиматум – забором проб буде займатися тільки німецьке агентство й організатори шоу були вимушені піти на поступки. Цілком можливо, що таким чином українець уникнув хибних обвинувачень у застосуванні допінгу. Додаткове непряме підтвердження ця версія отримала, коли на зловживанні допінгу було спіймано та дискваліфіковано Олександра Повєткіна. Допінг-пробу було взято в жовтні 2014 року, але тільки в січні 2025 року (тобто, через майже 11 років після зловживань) росіянина дискваліфікували на чотири роки.

Коли Усик зможе наздогнати Кличка

За оцінками "Чемпіона", бої Володимира принесли доходи в розмірі 150 мільйонів євро. І ця сума більша, ніж поки що за свою боксерську кар’єру заробив Олександр Усик. Але вже в наступному бою з Даніелем Дюбуа Усик повинен перевершити фінансові рекорди Кличка-молодшого.