На папері це дуже непростий бій для обох: Гриців – про майбутню дуель Сіренка проти Валліна

Український боксер Олександр Гриців (13-0, 9 КО) ексклюзивно для Чемпіону розповів про свою участь у тренувальному таборі Владислава Сіренка (22-1, 19 КО).

26 липня Владислав проведе бій проти шведа Отто Валліна (28-3, 16 КО) у межах шоу Zuffa Boxing 09 на "Madison Square Garden" у Нью-Йорку.

Непереможений львів'янин був спаринг-партнером Сіренка.

– Як загалом пройшов цей кемп? У якій, на вашу думку, формі підійде Сіренко до бою?

– Кемп пройшов добре. Була виконана вся запланована робота. Я не люблю оцінювати форму до бою – це завжди покаже тільки ринг. Думаю, Владислав підійде до поєдинку готовим.

– У чому головна сила Валліна, а у чому його найслабше місце, яким Сіренко повинен скористатися?

– Отто Валлін – дуже незручний лівша з хорошою школою боксу. Думаю, Владу потрібно нав'язати свій темп, тиснути і не дозволяти Валліну працювати у комфортній для нього манері.

– Сенсаційна поразка від Дерека Чісора буде знову додатковим стимулом для шведа?

– Безумовно. Після такої поразки будь-який топовий боксер виходить ще більш мотивованим, тому легкого бою точно не буде.

8 лютого 2025 року Валлін несподівано програв Чісорі за одноголосним рішенням суддів (117:109, 114:112, 116:110). Після цього Отто переможно повернувся у ринг у поєдинку проти Кріса Томаса. Швед нокаутував американського суперника у другому раунді.

– Що цей табір дав особисто вам як боксеру?

– Для мене це був дуже корисний досвід. Влад знав, що я вже раніше практикував спаринги у правосторонній стійці, тобто в лівші, тому й запросив мене допомогти в підготовці до Валліна. Мені було нескладно переключитися, а за час табору я ще краще відчув цю стійку, звернув увагу на багато нюансів і точно взяв для себе багато корисного.

– Ви бачили табір Владислава зі середини. Які прогнози на майбутній двобій?

– На папері це дуже непростий бій для обох. Валлін має великий досвід, але в надважкій вазі все може змінити один точний удар. Як українець, звичайно, буду вболівати за Влада і сподіваюся, що він покаже свій найкращий бокс.

Раніше Валлін прокоментував майбутній двобій проти Сіренка, який у своїй крайній зустрічі програв одноголосним рішенням суддів Соломону Дакресу (91:99, 92:98, 92:99), зазнавши дебютної поразки у кар'єрі.

Нагадаємо, що Гриців продовжує штурмувати світовий рейтинг Всесвітньої боксерської ради (WBC) бріджервейту. Після оновлення списку українець піднявся на другу позицію.