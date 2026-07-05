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Непереможений український боксер наблизився до титульного бою

Софія Кулай — 5 липня 2026, 00:49
Непереможений український боксер наблизився до титульного бою
Олександр Гриців
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Непереможений український боксер Олександр Гриців (13-0, 9 КО) продовжує штурмувати світовий рейтинг Всесвітньої боксерської ради (WBC) бріджервейту.

Про це повідомляє сайт WBC.

Після оновлення списку українець піднявся на другу позицію. Вище за Гриціва лише Кріс Тержевскі з Австралії та чинний чемпіон дивізіону Ріяд Мерхі, який представляє бельгійську школу боксу.

Чільну трійку замикає польський боєць Адам Бальські.

До прикладу, у травні 2026-го Гриців був четвертим.

Відзначимо, що Олександр допомагає іншому українському боксеру Владиславу Сіренку готуватися до поєдинку проти шведа Отто Валліна.

Раніше львів'янин брав участь у підготовці хорвата Філіпа Хрговича. Нагадаємо, що у своєму крайньому бою Гриців легко нокаутував у першому раунді нігерійського ветерана Оланреваджа Дуродолу.

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