Непереможений український боксер наблизився до титульного бою

Непереможений український боксер Олександр Гриців (13-0, 9 КО) продовжує штурмувати світовий рейтинг Всесвітньої боксерської ради (WBC) бріджервейту.

Про це повідомляє сайт WBC.

Після оновлення списку українець піднявся на другу позицію. Вище за Гриціва лише Кріс Тержевскі з Австралії та чинний чемпіон дивізіону Ріяд Мерхі, який представляє бельгійську школу боксу.

Чільну трійку замикає польський боєць Адам Бальські.

До прикладу, у травні 2026-го Гриців був четвертим.

Відзначимо, що Олександр допомагає іншому українському боксеру Владиславу Сіренку готуватися до поєдинку проти шведа Отто Валліна.

Раніше львів'янин брав участь у підготовці хорвата Філіпа Хрговича. Нагадаємо, що у своєму крайньому бою Гриців легко нокаутував у першому раунді нігерійського ветерана Оланреваджа Дуродолу.