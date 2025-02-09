Майстерклас від ветерана: Чісора одноголосним рішенням суддів здолав Валліна

41-річний британський надважковаговик Дерек Чісора (35-13, 23 КО) зумів перемогти шведа Отто Валліна (27-2, 15 КО).

Бій завершився перемогою Чісори одноголосним рішенням суддів (117:109, 114:112, 116:110).

З першого раунду ветеран боксу тиснув на молодшого на 7 років опонента. Отто старався тримати дистанцію завдяки джебу, але Дерек іноді добре діставав хорошим панчем.

Всі гадали, що Чісора "видихається" швидше, але і Валліна стаміна також підводила. У восьмому раунді боксери влаштували справжню бійку – більше влучав англієць.

Derek Chisora TRAPS Otto Wallin IN THE CORNER and UNLEASHES BOMBS in ROUND 8 💣#ChisoraWallin | #Boxingpic.twitter.com/H5t5wa4PfR — RINGOFHIGHLIGHTS (@ringofhighlight) February 8, 2025

Єдиною проблемою було тільки те, що розсічення під оком ставало більшим і кровоточило.

У дев'ятому раунді "розмашисті" викиди від Чісори ставали все більш точними. Після хорошого удару Валлін впав на ринг, але зумів піднятися. Глядачі оплесками, свистом та криком підбадьорювали ветерана "добити" жертву, та зробити цього не вдалося.

У десятому раунді Del Boy вирішив трохи поберегти сили. Ба більше, навіть провокував Отто добровольно стаючи в кут, але швед чи то не вірив, чи то також не мав сил, і нічого крім джебів та обережних бокових показати не зумів.

В останніх двох раундах нічого не змінилося. Валлін старався атакувати з дистанції, а Чісора вичікував та "вибухав" потужним ударом, який іноді таки долітав до голови суперника. Така серія наприкінці вирішального раунду ще один раз відправила Отто на настіл.

DEREK CHISORA KNOCKS OTTO WALLIN DOWN AGAIN 💣@DerekWarChisora lands a big second knockdown at the end of the fight!#ChisoraWallin | LIVE on @tntsports & @discoveryplusUK pic.twitter.com/0QqSICqMkE — Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) February 8, 2025

Бокс

Дерек Чісора (Велика Британія) – Отто Валлін (Швеція) UD 12 (117:109, 114:112, 116:110)

Нагадаємо, Чісора свій попередній бій провів наприкінці липня, в якому він несподівано переміг Джойса одноголосним рішенням суддів. Тоді британець заявляв, що для нього це був останній бій у професійній кар'єрі.

34-річний Валлін востаннє виходив на ринг у липні, коли переміг Онореде Ехвареме.

Завдяки перемозі Чісора піднявся на другу позицію у рейтингу IBF. Ймовірно, він зможе розглядатися як головний претендент на поєдинок за цей титул, яким наразі володіє Даніель Дюбуа.