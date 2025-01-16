Сіренко разом із колишнім тренером Усика відвідав матч Баварії

Боксер Владислав Сіренко відвідав матч Бундесліги між Баварією та Гоффенгаймом (5:0).

Українець був не сам, а з колишнім тренером Олександра Усика Джеймсом Алі Баширом, який не так давно прилетів до Мюнхена.

Владислав поділився красивими знімками зі стадіону у клубних кольорах Баварії.

"Було цікаво спостерігати не тільки за грою, а й за щирими емоціями на трибунах – такі враження може подарувати тільки спорт! Баварці вщент розгромили суперника з рахунком 5:0, і ця неймовірна атмосфера ще раз довела, що футбол у Німеччині – на найвищому рівні!

Хоч моя стихія – ринг, але футбол теж завжди був близький до серця. А як інакше, коли стільки емоцій, боротьби та драйву?" – написав Сіренко.