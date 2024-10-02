Владислав Сіренко – Брендон Кармак: відео нокауту

У Нешвіллі, штат Теннессі, відбувся вечір боксу, однією з головних подій якого став бій у надважкій вазі між українцем Владиславом Сіренком (22-0, 19 KO) та американцем Брендоном Кармаком (7-6–3, 4 КО).

29-річний Сіренко переміг на три роки старшого суперника технічним нокаутом у четвертому раунді, здобувши третю поспіль дострокову перемогу після повернення до рингу.

У попередньому бою Владислав Сіренко технічним нокаутом переміг американця Кейта Барра (21-16-1, 8 КО). У квітні українець провів перший поєдинок за майже 2,5 роки, здолавши ветерана зі США Деона Ронні Гейла (5-17-1, 4 КО).

Непереможений українець провів на професіональному рингу 22 поєдинки, всі виграв, а 19 перемог здобув достроково. Однак з грудня 2021 року до квітня 2024-го Сіренко не мав боксерської практики.