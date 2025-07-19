Екстренер Усика – про реванш з Дюбуа: Це бій 50 на 50

Колишній тренер Олександра Усика Джеймс Алі Башир висловився про реванш українського чемпіона з Даніелем Дюбуа.

Відомий фахівець поспілкувався з Second One.

"У своїх останніх боях Дюбуа продемонстрував чудовий імпульс, завдяки якому він зміг зайти так далеко. Це молодий та перспективний боксер, який належить до старої школи.

На нас очікує динамічне протистояння стилів, це буде бій 50 на 50. Я не буду прогнозувати, адже я працював із ними обома. Нехай переможе сильніший", – розповів Алі Башир.

Нагадаємо, що реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа за право називатися абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі відбудеться вже сьогодні, 19 липня, у Лондоні на "Вемблі".

Чемпіон проведе для вас онлайн марафон усіх найцікавіших подій тижня напередодні головного поєдинку року.

Раніше повідомлялось, що Усик зустрівся у Лондонці з українськими ветеранами напередодні протистояння з британцем.