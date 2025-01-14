Дуже дивна людина: Усик прийшов на церемонію The Ring Awards у різних черевиках

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик здивував журналіста на церемонії The Ring Awards 2024, яка відбулася у Лондоні, Велика Британія.

Репортер подивився на взуття українця і був шокований тим, що побачив. На ногах в Усика були черевики різного кольору. Ба більше, шкарпетки також відповідали цьому дрес-коду.

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Олександр почав підколювати журналіста, кажучи, що той щось переплутав, адже в нього на ногах тільки білі черевики.

"Ти дуже дивна людина", – зі сміхом прокоментував образ українця журналіст.

Нагадаємо, Олександр за 2024 рік провів два поєдинки. В обох випадках його суперником був британець Тайсон Ф'юрі. Перший бій відбувся 18 травня. Усик здобув перемогу роздільним рішенням суддів та став абсолютним чемпіоном світу.

Реванш пройшов 21 грудня. Українець ще більш переконливо здобув перемогу – всі судді нарахували 116:112 на користь Олександра.