Колишній тренер Усика приїхав до Мюнхена, щоб підготувати Сіренка до наступного бою

Відомий тренер Джеймс Алі Башир прилетів до Мюнхена, щоб зайнятися підготовкою українського боксера Владислава Сіренка (22-0, 19 КО) до наступного бою.

Про це Сіренко повідомив у своєму Instagram.

"Мій тренер Джеймс Алі Башир приїхав до мене в Мюнхен, і відтепер під його пильним керівництвом та під керівництвом Олександра Корха, я продовжую свою підготовку до наступного бою. Минулими вихідними ми разом відвідали легендарну спортивну базу в Австрії, де колись тренувалися брати чемпіони Віталій та Володимир Клички. Це місце наповнене духом перемог та історіями, що надихають працювати ще наполегливіше", – написав Сіренко.

29-річний боксер також зазначив, що зараз розпочинається його вирішальний етап підготовки. Наступний суперник українця ще не визначився.

73-річний Башир протягом кар'єри працював із різними боксерами. Зокрема, був і тренером Олександра Усика, а також асистував Еммануелю Стюарду, коли той працював із Володимиром Кличком.

Нагадаємо, після бою Усик – Ф'юрі 2 Владислав поділився своїми емоціями від поєдинку в ексклюзивному коментарі для Чемпіона.