Бохум здолав Санкт-Паулі в 17 турі Бундесліги
У середу, 15 січня, відбулися матчі 17 туру німецької Бундесліги.
Бохум у стартовому поєдинку дня обіграв Санкт-Паулі завдяки голу Філіппа Гофманна.
Чемпіонат Німеччини – Бундесліга
17 тур, 15 січня
Бохум – Санкт-Паулі 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – 66 Гофманн
Сьогодні відбудеться ще чотири матчі:
21:30 Баварія Мюнхен – Гоффенгайм
21:30 Вердер Бремен – Гайденгайм
21:30 Уніон Берлін – Аугсбург
21:30 Штутгарт – РБ Лейпциг
Напередодні Боруссія Дортмунд сенсаційно поступилась Гольштайну, а Вольфсбург розгромив Менхенгладбах