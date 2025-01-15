Бохум здолав Санкт-Паулі в 17 турі Бундесліги

У середу, 15 січня, відбулися матчі 17 туру німецької Бундесліги.

Бохум у стартовому поєдинку дня обіграв Санкт-Паулі завдяки голу Філіппа Гофманна.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

17 тур, 15 січня

Бохум – Санкт-Паулі 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 66 Гофманн

Сьогодні відбудеться ще чотири матчі:

21:30 Баварія Мюнхен – Гоффенгайм

21:30 Вердер Бремен – Гайденгайм

21:30 Уніон Берлін – Аугсбург

21:30 Штутгарт – РБ Лейпциг

Напередодні Боруссія Дортмунд сенсаційно поступилась Гольштайну, а Вольфсбург розгромив Менхенгладбах