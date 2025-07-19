Колишній тренер Усика: Сіренко – наступна велика зірка з України

Після відходу з боксу чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, WBC, IBO Олександра Усика його справу має продовжити Владислав Сіренко.

Про це в інтерв'ю Seconds Out розповів колишній тренер Усика Джеймс Алі Башир, який нині допомагає готуватися Сіренку до боїв.

"Я справді вважаю, що Владислав Сіренко — це нове велике ім’я у надважкій вазі. Попереду на нас чекають серйозні виклики, але ми не шукаємо легких шляхів. Ми повністю готові", – заявив Башир.

Поєдинок між Сіренком та Дакресом відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні в межах андеркарду реваншу між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа.