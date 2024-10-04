Стівенсон висловився щодо можливого бою з Гарсією

Володар титулу WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон (22-0, 10 КО) був би не проти провести поєдинок з Раяном Гарсією (25-1-0, 20 KO).

Про це він написав у соцмережі X.

Боксер відреагував на відео промоутера Golden Boy Бернарда Хопкінса, де той висловив бажання провести поєдинок Стівенсон – Гарсія.

"У мене начебто запланований бій з іншим його бійцем у лютому, але я б теж хотів провести бій проти Гарсії", – написав Стівенсон.

I’m kinda scheduled to beat his other fighter in February I would love that fight too tho 😂 https://t.co/E27z1wp7W3 — Shakur Stevenson (@ShakurStevenson) October 3, 2024

Нагадаємо, Шакур свій останній бій провів у липні, в якому здобув перемогу одноголосним рішенням суддів над німцем Артемом Арутюняном (12-2, 7 КО). Наступний його поєдинок мав статися 2 жовтня проти Джо Кордіни (17-1, 9 КО), але американець отримав травму руки, яка потребувала негайної операції.

Гарсія востаннє бився у квітні 2024 року. Тоді він здолав Девіна Хейні (31-1, 15 КО) у видовищному 12-раундовому поєдинку, але, попри перемогу, він не зміг отримати пояс чемпіона WBC, адже на зважуванні не вклався у ліміт ваги в 63,5 кг, показавши 64,9 кг.

Вже після бою в організмі Гарсії виявили заборонену речовину "остарин". Фахівці провели два тести, які показали позитивний результат. Пізніше американця на рік відсторонили від боксерської діяльності, починаючи з дати бою проти земляка Девіна.