Гарсія отримав дискваліфікацію після бою з Хейні

Американського боксера Раяна Гарсію (25-1, 20 КО) дискваліфікували на один рік через провалений допінг-тест.

Про це повідомляє ESPN.

Гарсія отримав дискваліфікацію через провалений тест допінг-тест, який був взятий напередодні бою з чемпіоном WBC Девіном Хейні.

У результаті Раяна на рік відсторонили від боксерської діяльності, починаючи з дати бою з Хейні. Також це означає, що результат поєдинку анульовано і володар поясу WBC лишився номінально непереможеним. З рекорду Девіна заберуть поразку.

Напередодні Гарсія оголосив про завершення професійної кар'єри.