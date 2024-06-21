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Гарсія отримав дискваліфікацію після бою з Хейні

Олександр Булава — 21 червня, 17:39
Гарсія отримав дискваліфікацію після бою з Хейні

Американського боксера Раяна Гарсію (25-1, 20 КО) дискваліфікували на один рік через провалений допінг-тест.

Про це повідомляє ESPN.

Гарсія отримав дискваліфікацію через провалений тест допінг-тест, який був взятий напередодні бою з чемпіоном WBC Девіном Хейні.

У результаті Раяна на рік відсторонили від боксерської діяльності, починаючи з дати бою з Хейні. Також це означає, що результат поєдинку анульовано і володар поясу WBC лишився номінально непереможеним. З рекорду Девіна заберуть поразку.

Напередодні Гарсія оголосив про завершення професійної кар'єри.

Бокс Девін Хейні Раян Гарсія

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