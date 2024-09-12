Бій Стівенсона проти Кордіни перенесено

Бій володаря титулу WBC у легкій вазі Шакура Стівенсона (22-0, 10 КО) проти Джо Кордіни (17-1, 9 КО) перенесено, через травму американця.

Про це повідомляє Matchroom Boxing.

Стівенсон отримав травму руки, яка потребує негайної операції, і не зможе захистити свій титул WBC у легкій вазі проти Кордіни

"Минулої ночі після спарингу він пошкодив руку, порвав сухожилля на суглобі пальця, і йому довелося негайно зробити операцію. На жаль, він вибув з бою з Джо Кордіною 12 жовтня і не повернеться до початку 2025 року. Сподіваюся, він зможе якомога швидше повернутися до роботи", — сказав промоутер Едді Гірн.

Нагадаємо, поєдинок Стівенсон — Кордіна мав відбутися 2 жовтня в Саудівській Аравії в андеркарті зустрічі Дмітрій Бівол — Артур Бетєрбієв. Це мав бути перший бій американця під промоутингом Matchroom Boxing.

Останню зустріч Стівенсон провів у липні, в якій здобув перемогу одноголосним рішенням суддів над німцем Артемом Арутюняном (12-2, 7 КО).