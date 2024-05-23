Підтвердилась друга проба: Гарсія приймав заборонені препарати

Друга проба американського боксера Раяна Гарсії (25-1, 20 KO) підтвердила наявність забороненого препарату, які приймав напередодні бою з Девіном Хейні (31-0-1, 15 KO).

Про це повідомив інсайдер Ден Рафаель.

Лабораторні звіти та зразки B на заборонений препарат остарін збіглися зі зразками A — обидва дали позитивний результат.

BREAKING: Ryan Garcia’s B sample results were returned Thursday a.m., 1 day after being opened. I have the lab reports & the B samples, as expected, matched A samples — both are positive for the banned PED Ostarine related to VADA tests the day before & after Haney fight. #boxing — Dan Rafael (@DanRafael1) May 23, 2024

Нагадаємо, Раян переміг Хейні у яскравому поєдинку з трьома нокдаунами. Втім, пояс не перейшов Гарсії, оскільки перед боєм він не вклався в ліміт ваги.

Девін вже звернувся до Атлетичної комісії штату Нью-Йорк з проханням дискваліфікувати Гарсію.