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Підтвердилась друга проба: Гарсія приймав заборонені препарати

— 23 травня, 19:30
Підтвердилась друга проба: Гарсія приймав заборонені препарати

Друга проба американського боксера Раяна Гарсії (25-1, 20 KO) підтвердила наявність забороненого препарату, які приймав напередодні бою з Девіном Хейні (31-0-1, 15 KO).

Про це повідомив інсайдер Ден Рафаель.

Лабораторні звіти та зразки B на заборонений препарат остарін збіглися зі зразками A — обидва дали позитивний результат.

Нагадаємо, Раян переміг Хейні у яскравому поєдинку з трьома нокдаунами. Втім, пояс не перейшов Гарсії, оскільки перед боєм він не вклався в ліміт ваги.

Девін вже звернувся до Атлетичної комісії штату Нью-Йорк з проханням дискваліфікувати Гарсію.

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