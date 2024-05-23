Підтвердилась друга проба: Гарсія приймав заборонені препарати
— 23 травня, 19:30
Друга проба американського боксера Раяна Гарсії (25-1, 20 KO) підтвердила наявність забороненого препарату, які приймав напередодні бою з Девіном Хейні (31-0-1, 15 KO).
Про це повідомив інсайдер Ден Рафаель.
Лабораторні звіти та зразки B на заборонений препарат остарін збіглися зі зразками A — обидва дали позитивний результат.
Нагадаємо, Раян переміг Хейні у яскравому поєдинку з трьома нокдаунами. Втім, пояс не перейшов Гарсії, оскільки перед боєм він не вклався в ліміт ваги.
Девін вже звернувся до Атлетичної комісії штату Нью-Йорк з проханням дискваліфікувати Гарсію.