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Чемпіон Бокс

Стівенсон впевнено переміг Артуюняна та звернувся до Ломаченка після бою

Станіслав Лисак — 7 липня, 07:47
Стівенсон впевнено переміг Артуюняна та звернувся до Ломаченка після бою

Чемпіон WBC у легкій вазі Шакур Стівенсон (22-0, 10 КО) здобув перемогу над німцем Артемом Арутюняном (12-2, 7 КО).

Бій пройшов усю дистанцію в 12 раундів та завершився одноголосним рішенням суддів: 119-109, 118-110, 116-112.

Зазначимо, що після цього бою в Стівенсона завершився контракт із промоутерською компанією Top Rank.

Шакур також по завершенню бою звернувся до українського боксера Василя Ломаченка. Американець вийшов на ринг у футболці із зображенням Ломаченка написом "Боб (Арум, президент Top Rank, — прим.) рятує свого сина від надирання дупи"

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