Тотальна домінація: Шакур здобув впевнену перемогу над Лопесом

Чемпіон WBC в легкій вазі Шакура Стівенсона (25-0, 11 КО) провів бій проти володаря титулу WBO у першій напівсередній вазі Теофімо Лопеса (22-2, 13 КО) на легендарній арені "Медісон Сквер Гарден" в Нью-Йорку.

Зустріч розпочалась з активності Шакура, який у перших двох раундах завдав 18 ударів проти 7 у Теофімо. У четвертій трихвилинці Стівенсон зміг потрясти Лопеса ударом по корпусу, проте останній зміг відновитися.

Шакур послідовно забирав раунд за раундом в Теофімо. У Лопеса не було плану "Б", аби якось справитись зі стилем боксу опонента.

Чемпіонські раунди Теофімо завершував з розсіченням та намагався знайти свій шанс у нокауті. Проте Стівенсон справився з тиском та здобув перемогу одноголосним рішенням суддів (тричі по 119:109), вигравши 11 з 12 раундів.

Шакур відібрав у Лопеса титули WBO та The Ring у першій напівсередній вазі та став чемпіоном у четвертому для себе дивізіоні.

Нагадаємо, Теофімо до цього востаннє виходив на ринг у травні, коли здолав Арнольда Барбосу та втретє захистив титул WBO. Шакур у липні переміг Вільяма Сепеду одноголосним рішенням суддів.

Напередодні Кішон Девіс за 13 секунд до кінця 12 раунду нокаутував Джермейна Ортіса, а Міллер здобув важку перемогу проти нігерійця Кінгслі Ібе.