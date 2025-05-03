Перша поразка для Барбоси: Теофімо Лопес захистив титул WBO
Колишній суперник Василя Ломаченка Теофімо Лопес здолав Арнольда Барбосу на вечорі боксу у Нью-Йорку та втретє захистив титул WBO.
Поєдинок тривав усі 12 раундів та завершився перемогою чинного чемпіона одноголосним рішенням суддів.
Боксери обережно розпочали свій поєдинок, а претендент на титул працював на ринзі "від суперника". Шостий раунд став найкращим для Барбоси за весь бій, але згодом перевага повернулась до Теофімо.
Під завісу двобою Арнольд намагався піти ва-банк, проте американець досить впевнено загасив запал свого опонента.
Рішення суддів: 116-112, 116-112 та 118-110.
Цікаво, що ця поразка стала першою в кар'єрі для Барбоси. Раніше він мав 32 перемоги, з яких 11 були нокаутом.
Зазначимо, що сьогодні також в межах вечора боксу на Times Square Раян Гарсія несподівано програв Роландо Ромеро.