Перша поразка для Барбоси: Теофімо Лопес захистив титул WBO

Колишній суперник Василя Ломаченка Теофімо Лопес здолав Арнольда Барбосу на вечорі боксу у Нью-Йорку та втретє захистив титул WBO.

Поєдинок тривав усі 12 раундів та завершився перемогою чинного чемпіона одноголосним рішенням суддів.

Боксери обережно розпочали свій поєдинок, а претендент на титул працював на ринзі "від суперника". Шостий раунд став найкращим для Барбоси за весь бій, але згодом перевага повернулась до Теофімо.

Під завісу двобою Арнольд намагався піти ва-банк, проте американець досить впевнено загасив запал свого опонента.

Рішення суддів: 116-112, 116-112 та 118-110.

Nothing but respect between Teofimo Lopez and Arnold Barboza 🤝



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Цікаво, що ця поразка стала першою в кар'єрі для Барбоси. Раніше він мав 32 перемоги, з яких 11 були нокаутом.

Зазначимо, що сьогодні також в межах вечора боксу на Times Square Раян Гарсія несподівано програв Роландо Ромеро.