Кривдник Берінчика за 13 секунд до кінця 12 раунду нокаутував суперника

Руслан Травкін — 1 лютого 2026, 07:12
https://x.com/ringmagazine

У Нью-Йорку на легендарній арені "Медісон Сквер Гарден" сьогодні, 1 лютого, проходить вечір боксу. Перед головним поєдинком Стівенсон - Лопес на ринг вийшли Кішон Девіс (14-0, 10 КО) та Джермейн Ортіс (20-3-1, 10 КО).

Кішон нокаутував суперника в 12 раунді.

До екватора обидва боксери добре себе показували: фінтили, атакували, володіли ініціативою по черзі. Легка перевага була на стороні Девіса.

Надалі перевага Кішона лише зростала. Перший нокдаун стався в 11 раунді.

Ортіс відстояв у захисті. Кульмінація настала за секунди до кінця. У Кішона знову пройшов удар у корпус. Опонент "взяв коліно", а рефері зупинив бій.

Кішон Девіс – Джермейн Ортіс ТКО 12 (12)

Нагадаємо, майже рік тому американець брутальним нокаутом переміг Берінчика у четвертому раунді.

Ця поразка стала першою в кар'єрі українського боксера. На сайті "Чемпіон" є відео нокауту Дениса.

