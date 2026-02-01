Кривдник Берінчика за 13 секунд до кінця 12 раунду нокаутував суперника

У Нью-Йорку на легендарній арені "Медісон Сквер Гарден" сьогодні, 1 лютого, проходить вечір боксу. Перед головним поєдинком Стівенсон - Лопес на ринг вийшли Кішон Девіс (14-0, 10 КО) та Джермейн Ортіс (20-3-1, 10 КО).

Кішон нокаутував суперника в 12 раунді.

До екватора обидва боксери добре себе показували: фінтили, атакували, володіли ініціативою по черзі. Легка перевага була на стороні Девіса.

Надалі перевага Кішона лише зростала. Перший нокдаун стався в 11 раунді.

Keyshawn Davis the body snatcher whooped Jermaine Ortiz 🥶 pic.twitter.com/peaYCGBYwE — Unbiasedbox2 (@Unbiasedbox2) February 1, 2026

Ортіс відстояв у захисті. Кульмінація настала за секунди до кінця. У Кішона знову пройшов удар у корпус. Опонент "взяв коліно", а рефері зупинив бій.

Бокс

Кішон Девіс – Джермейн Ортіс ТКО 12 (12)

Нагадаємо, майже рік тому американець брутальним нокаутом переміг Берінчика у четвертому раунді.

Ця поразка стала першою в кар'єрі українського боксера. На сайті "Чемпіон" є відео нокауту Дениса.