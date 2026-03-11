Усик назвав свого нового лідера рейтингу P4P після закінчення кар'єри Кроуфорда

Колишній абсолютний чемпіон світу у гевівейті Олександр Усик (24-0, 15 КО) під час інтерв'ю Майку Келлерману розповів, хто тепер очолює рейтинг P4P після закінчення кар'єри Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО).

Його слова наводить Essentially Sports.

Раніше українець постійно ставив непереможеного "Мисливця" на перше місце рейтингу найкращих боксерів планети незалежно від вагової категорії.

Олександр не став самовпевнено ставити себе на лідерську позицію.

"Слухайте, я дуже вдячний вам і людям, які мене підтримують, але я не можу сказати, що це я. Ні, зараз, можливо, це Шакур", – відповів Усик.

Відзначимо, що за спиною Шакура Стівенсона 25 перемог (11 – нокаутом) та жодної поразки. Наприкінці січня 2026-го американець переміг земляка Теофімо Лопеса за одноголосним рішенням суддів (тричі 119:109).

Кривдник Лопеса втратив чемпіонський пояс за версією WBC у легкій вазі. Натомість звитяга принесла бійцю із США пояси The Ring і WBO у напівлегкій вазі.

Раніше Шакур назвав єдиного боксера, який може бути на одному рівні з ним.