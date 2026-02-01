Втратив волосся, проте здобув перемогу: результат бою Міллера з Ібе
Американський надважковаговик Джарелл Міллер (27-1-2, 22 КО) здобув важку перемогу у поєдинку проти нігерійця Кінгслі Ібе (16-3-1, 14 КО).
Ібе активно розпочав зустріч та зміг потрясти суперника у другому раунді. Міллер зміг вирівняти хід у третьому раунді та розпочав навантажувати суперника ударами по корпусу.
В одному з епізодів у Джарелла злетіла перука після пропущених ударів від Кінгслі. У підсумку бій завершився перемогою Міллера роздільним рішенням суддів: 97:93, 97:93, 94:96.
Міллер востаннє боксував у серпні 2024-го. Тоді він та Енді Руїс звели бій внічию.
Напередодні Кішон Девіс за 13 секунд до кінця 12 раунду нокаутував Джермейна Ортіса.