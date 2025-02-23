Стівенсон нокаутував "електрика з Йоркшира" Педлі та захистив титул чемпіона світу

В ніч на неділю, 23 лютого, в саудівському Ер-Ріяді прождовжився вечір боксу з головною подією у вигляді бою між Артуром Бетербієвим та Дмитром Біволом.

В останньому поєдинку до початку співголовної події вечора Мартін Баколе – Джозеф Паркер на ринзі зійшлися чемпіон світу в легкій вазі за версією WBC Шакур Стівенсон (23-0, 11 КО) та Джош Педлі (15-1, 4 КО).

Спочатку Стівенсон мав зустрітися з Флойдом Скофілдом, але в того виникли проблеми зі здоров'ям. В якості пізньої заміни покликали Педлі, який поза рингом працює електриком.

У британця не вдалося шокувати чемпіона, хоча варто віддати йому належне за спробу. Ось тільки починаючи з другого раунду, Шакур дійсно перейшов до атаки.

Джош почав пропускати все більше й більше ударів, особливо великі проблеми викликали панчі по корпусу, що й помітив Стівенсон.

По ходу дев'ятого раунду Педлі тричі ставав на коліно, через що його кут прийняв рішення достроково припинити бій. Таким чином, Шакур Стівенсон здобув чергову перемогу, якою захистив свій статус чемпіона.

𝙎𝙏𝘼𝙍𝘽𝙊𝙔 𝙎𝙃𝘼𝙆𝙐𝙍 👑



World title defence successful against a super effort from Josh Padley 👊#BeterbievBivol2 | #RiyadhSeason | Feb 22, live NOW on DAZN: Click link in bio to buy | @Turki_alalshikh pic.twitter.com/aWFicIbX5Q — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) February 22, 2025

Раніше американський боксер висловив сумнів у тому, що йому вдасться організувати бій з Василем Ломаченком.

Нагадаємо, що "Чемпіон" проводить текстову онлайн-трансляцію двох головних поєдинків цього вечора боксу: Джозеф Паркер – Мартін Баколе та Артур Бетербієв – Дмитро Бівол.