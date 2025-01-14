Вже не сподіваюсь: Стівенсон висловився про можливий бій з Ломаченком

Чемпіон світу у легкій вазі за версією WBO Шакур Стівенсон прокоментував можливість поєдинку з Василем Ломаченком.

Спортсмен поспілкувався з Ariel Helwani Show.

"Не думаю, що отримаю цей бій. Я колись спарингував з Ломаченком і відтоді він мене боїться.

Звісно, Top Rank також виступатимуть проти, тому я вже не сподіваюсь. Хоча Туркі міг би влаштувати цей бій, він багато чого може", – розповів Стівенсон.