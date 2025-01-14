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Вже не сподіваюсь: Стівенсон висловився про можливий бій з Ломаченком

Володимир Максименко — 14 січня 2025, 14:01
Вже не сподіваюсь: Стівенсон висловився про можливий бій з Ломаченком
Шакур Стівенсон
Sky Sports

Чемпіон світу у легкій вазі за версією WBO Шакур Стівенсон прокоментував можливість поєдинку з Василем Ломаченком.

Спортсмен поспілкувався з Ariel Helwani Show.

"Не думаю, що отримаю цей бій. Я колись спарингував з Ломаченком і відтоді він мене боїться.

Звісно, Top Rank також виступатимуть проти, тому я вже не сподіваюсь. Хоча Туркі міг би влаштувати цей бій, він багато чого може", – розповів Стівенсон.

Нагадаємо, Ломаченко у своєму останньому поєдинку технічним нокаутом здолав колишнього абсолютного чемпіона світу з Австралії Джорджа Камбососа.

Раніше повідомлялось, що IBF надала Василю відстрочку від захисту свого титулу.

Василь Ломаченко Шакур Стівенсон

Василь Ломаченко

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