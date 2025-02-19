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Шакур отримав нового суперника за три до бою

Олександр Булава — 19 лютого 2025, 20:35
Шакур отримав нового суперника за три до бою
Шакур Стівенсон
Getty Images

Чемпіон світу за версією WBC в легкій вазі Шакур Стівенсон (22-0, 10 КО) отримав нового суперника на бій, який відбудеться 22 лютого.

Про це повідомляє The Ring.

Суперником американця стане британський боксер Джош Падлі (15-0, 4 KO).

Нагадаємо, напередодні з бою через хворобу знявся Флойд Скофілд (18-0, 12 КО). Повідомлялось, що йому стало погано через намагання зігнати вагу. Проте батько Скофілда заявив, що Флойда отруїли та звинуватив у цьому суперника.

Поєдинок відбудеться в андеркарді реваншу Артура Бетербієва (21-0, 20 КО) та Дмітрія Бівола (23-1, 12 КО). В межах цього ж шоу пройде і бій між Дюбуа та Паркером.

Шакур Стівенсон

Шакур Стівенсон

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