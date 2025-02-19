Шакур отримав нового суперника за три до бою

Чемпіон світу за версією WBC в легкій вазі Шакур Стівенсон (22-0, 10 КО) отримав нового суперника на бій, який відбудеться 22 лютого.

Про це повідомляє The Ring.

Суперником американця стане британський боксер Джош Падлі (15-0, 4 KO).

Нагадаємо, напередодні з бою через хворобу знявся Флойд Скофілд (18-0, 12 КО). Повідомлялось, що йому стало погано через намагання зігнати вагу. Проте батько Скофілда заявив, що Флойда отруїли та звинуватив у цьому суперника.

🥊 ANNOUNCED: Shakur Stevenson will now face Josh Padley this Saturday in Riyadh following Floyd Schofield being ruled out due to illness. pic.twitter.com/RfKqpm3PHo — Ring Magazine (@ringmagazine) February 19, 2025

Поєдинок відбудеться в андеркарді реваншу Артура Бетербієва (21-0, 20 КО) та Дмітрія Бівола (23-1, 12 КО). В межах цього ж шоу пройде і бій між Дюбуа та Паркером.