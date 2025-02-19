Бій Стівенсона скасували через проблеми суперника зі здоров'ям: є версія з отруєнням

Чемпіон світу за версією WBC в легкій вазі Шакур Стівенсон (22-0, 10 КО) мав провести бій за титул проти свого земляка Флойда Скофілда (18-0, 12 КО). Проте цей бій скасований через проблеми другого зі здоров'ям.

Про це повідомляє The Ring.

Зазначається, що боксеру стало погано через намагання зігнати вагу. Проте батько Скофілда заявив, що Флойда отруїли та звинуватив у цьому суперника.

Що ж до бою, то на заміну Скофілду організатори розглядають Мусса Голам з Марокко (22-1, 13 КО) або британця Джоша Педлі (15-0, 4 КО). Про нового суперника Шакура стане відомо найближчим часом.

Нагадаємо, поєдинок мав пройти в андеркарді реваншу Артура Бетербієва (21-0, 20 КО) та Дмітрія Бівола (23-1, 12 КО). В межах цього ж шоу пройде і бій між Дюбуа та Паркером.

Нагадаємо, що після перемоги Олександра Усика над Тайсоном Ф'юрі Дюбуа піднявся на ринг і закликав Усика провести реванш – українець погодився. Туркі Аль-Шейх заявив про готовність провести бій між ними, але якщо Дюбуа ереможе Паркера.