Хейні та Шакур ведуть переговори про бій – інсайдер

Чемпіон WBO в першій напівсередній вазі Шакур Стівенсон (25-0, 11 КО) та володар титулу WBO у напівсередній вазі Девін Хейні (33-0, 15 КО) розпочали переговори щодо бою.

Про це повідомив інсайдер Майк Коппінджер.

Наразі переговори гальмуються через розбіжності сторін щодо вагової категорії.

Нагадаємо, Хейні у листопаді перебоксував Браяна Нормана. Зустріч завершилася перемогою одноголосним рішенням суддів.

28-річний Шакур востаннє змагався 1 лютого. Тоді він здолав Теофімо Лопеса одноголосним рішенням суддів, відібравши у нього пояс чемпіона.

